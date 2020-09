"Los políticos están lejos de la realidad": Fernando Cordero criticó a ministro Palacios por frase del sueldo mínimo

El volante de Unión La Calera Fernando Cordero cuestionó durante al Ministro de Economía, Lucas Palacios, por una polémica frase sobre el sueldo mínimo, asegurando que "los políticos están alejados de la realidad".

Palacios aseguró el pasado jueves en el matinal "Mucho Gusto" que "una persona que vive sola y que gana 320.000 pesos, le puede alcanzar sin problemas para vivir", a lo que después ofreció disculpas públicas asegurando que "fue una mala frase".

No obstante, para Cordero no fue suficiente y expuso en redes sociales: "Está bien que se disculpe, pero no fue una mala frase. Es lo que piensan los políticos que están alejados de la realidad. No saben que el arriendo de un departamento básico cuesta 250.000, que la gente toma dos micros para llegar a su trabajo y que un kilo de pan vale más de mil, no lo saben".

No es primera vez que el futbolista se manifiesta por temas sociales y políticos, ya que anteriormente expresó su opinión en el estallido social de 2019 y después tuvo fuertes discrepancias con el Ministro de Educación, Raúl Figueroa, cuando propuso el regreso de las clases presenciales en medio de la pandemia del coronavirus.