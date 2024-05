Luchadora chilena Stephanie Vaquer impactó al hacer su aparición en AEW

Impacto generó una chilena en el mundo de la lucha libre este miércoles. La exponente nacional Stephanie Vaquer, vigente campeona femenina individual y en parejas del Consejo Mundial de Lucha Libre y también monarca del campeonato strong de New Japan Pro Wrestling.

Vaquer hizo su aparición esta jornada en la edición semanal de AEW Dynamite, encarando nada menos que a Mercedes Moné, la también actual campeona del título TBS de la división femenina en esta empresa.

La aparición de la estrella chilena de 31 años generó bastante revuelo en redes sociales, donde destacaron su careo con Moné de cara al evento Forbidden Door 2024, que tendrá lugar el próximo 30 de junio en el UBS Arena en Nueva York.

- Las reacciones a la aparición de Stephanie Vaquer en AEW Dynamite:

YEAHHHHHH WE ARE DEFF GETTING MERCEDES MONE VS STEPHANIE VAQUER 2 AT FORBIDDEN DOOR #AEW #AEWDynamite pic.twitter.com/a7A4DxzAvs — 🅰️🅾️ (@KXNGAO) May 30, 2024

OOOHH SH*T!!!! STEPHANIE VAQUER IS HERE AND SHE HAS HER SIGHTS SET ON MERCEDES!!! #AEWDynamite pic.twitter.com/paJulhaMbF — 𝐃𝐫𝐚𝐕𝐞𝐧 (@WrestlingCovers) May 30, 2024

Oh, this will be good. Stephanie Vaquer vs. Mercedes Mone at AEW x NJPW Forbidden Door by the looks of it pic.twitter.com/OdzY2obAHx — Sean Ross Sapp of Fightful.com (@SeanRossSapp) May 30, 2024

Stephanie Vaquer on her way for Forbidden Door. One of the coolest wrestlers around! pic.twitter.com/GtzVX777pv — Dark Puroresu Flowsion (@PuroresuFlow) May 30, 2024