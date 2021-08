Madrina de conocido equipo paraguayo sufrió robo "íntimo" y pidió favor al ladrón

La mediática madrina del club paraguayo Olimpia Rosy Alderete sufrió un percance luego que unos delincuentes robaran la ropa que tenía tendida secando al sol, entre las cuales había algunos trajes de baño, pero lo que más le dolió, según contó, fue que le sustrajeran la polera del equipo.

"Así cuando te roban hasta tu short. Pero mi playera de Olimpia es lo que más siento, devuélveme mis ropas", escribió en sus redes.

"Seguro que me sigue en redes, así que no está de más que le pida que me devuelva mis ropas, especialmente la camiseta, porque es algo que quiero mucho y la verdad que además no está tan barata", dijo a un medio de ese país, en una declaración que luego se hizo viral.