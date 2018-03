Mamá de Vidal arremetió contra suegra de Bravo: Un poco de respeto para los seleccionados

Jacqueline Pardo, madre Arturo Vidal, reavivó el conflicto existente en la selección al defender fieramente a su hijo y criticar con dureza a Pilar Lizana, suegra de Claudio Bravo que acusó de "curao" al volante en un canal nacional.

"No sé cómo le dieron espacio para que hablara. Un poco de respeto para los seleccionados, no importa que hayan fallado, pero han dado muchas alegrías. Lo encontré injusto. Fue malo lo que hizo esa mujer, porque no la conoce nadie, nunca la he visto en el estadio y espero no verla nunca. Qué le importa a ella, además que la eliminación ya estaba", sostuvo Pardo en Revista Sábado.

En la misma línea, la madre del "Rey" dejó en claro que "a Claudio Bravo le tengo cariño, lo conozco desde cabro y todos se apoyan, porque son como una familia y aquí nadie se metía. Se arreglan entre ellos", aunque reafirmó que Lizana "no es nadie para limpiarse la boca con mi hijo".

Por último, Pardo manifestó su rabia por el trato que le ha dado la prensa a su hijo.

"Me da rabia cuando salen cosas malas de él en la prensa, sea o no verdad. Arturo le ha dado hartas satisfacciones a Chile y ha arriesgado su mismo cuerpo por seguir jugando por la selección. Su hijo puede tener diabetes y él va a jugar igual. Me da rabia que la gente sea tan malagradecida", remató.