Marcus Rashford lanzó nueva iniciativa a favor de la alimentación de niñas, niños y jóvenes

Lleva 10 goles en la Premier League 2020-2021, además de otra decena en copas, pero el delantero de Manchester United Marcus Rashford sigue trabajando fuera de la cancha contra el hambre y también a favor de la mejor nutrición de niñas, niños y jóvenes ingleses.

Si durante las cuarentenas del año pasado fue uno de los impulsores de la campaña para mantener la alimentación escolar de los estudiantes, pese a la suspensión de clases, ahora el joven de 23 años apunta a que los más pequeños desarrollen habilidades en la cocina, para que cuando se independicen sepan preparar sus comidas, y que estas sean saludables.

Rashford forma ahora equipo con el chef Tom Kerridge, para -a través de videos en redes sociales y volantes en colegios, supermercados y bancos de comida- enseñar recetas fáciles, baratas y que eviten que alguien "se vaya a dormir con hambre".

El foco de las recetas, relata el delantero, es facilitarle la vida a quienes tienen un presupuesto apretado, poca habilidad culinaria, poco tiempo o una cocina con pocos implementos.

"Es como aprender a andar en bicicleta, está bien al principio usar 'rueditas', esto es pelar zanahorias, pelar papas, cortar cebollas", relata Kerridge.

"¿Es justo que la gente pase hambre? No, no lo es, no importa si es un niño o adulto, nada cambia el hecho de que no es justo que alguien se vaya a dormir sin una comida", enfatiza Rashford.

Se trata de comer saludablemente, pero sin pretensión y sin "predicar", concluye el dúo.

