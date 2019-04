Modelo paraguaya aseguró que tuvo una relación virtual con Alexis: Me hizo la vida imposible

La modelo paraguaya Mirtha Sosa aseguró a la prensa de su país que tuvo una relación a distancia con el delantero chileno de Manchester United, Alexis Sánchez, quien la "decepcionó" y le hizo "la vida imposible".

En conversación con el medio Crónica, Sosa contó que el tocopillano "me escribió en el Instagram y luego me pidió mi número. Comenzamos escribiendo y conociéndonos. Hacíamos videollamadas y yo me metí muchísimo porque creí en él y en sus mentiras".

La modelo agregó que el goleador histórico de la Roja "me decía que quería algo serio, que siempre quiso una mujer así, y después me dio una puñalada por la espalda. Llegó a hablar con mi hijo, le dijo que iba a venir a España, que le iba a conocer. Eso me dio una cosa tan bonita, y al final me quedé tan decepcionada, tan poca cosa".

"Me enteré que estaba hablando con un montón de mujeres, es una persona falsa. Me desilusioné y de estar tan feliz de conocer a una persona que pensé era transparente, al final me di cuenta que no era así", reveló.

De todas formas afirmó que nunca se vieron en persona ya que "me envió pasajes para viajar junto a él, pero no fui. Le dije que si iba, tenía que ser como alguien a quien mostrar. No iba a ser una más del montón que iba ir un ratito y listo".

"No sé cómo puede haber una persona así. Las 24 horas me hacía videollamadas, celaba por todo el mundo, no me dejaba hacer nada. Me hizo la vida imposible, yo ya no tenía vida, vivía para él. Me enamoré de ese hombre, no quería saber más nada de nadie", apuntó.

El instagram de la modelo paraguaya Mirtha Sosa:

Ver esta publicación en Instagram #quetodofluya #amorpropio❤ #feliz viernes Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 5 Abr, 2019 a las 7:45 PDT

Ver esta publicación en Instagram 😘😘😘#halamadrid❤ Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 18 Mar, 2019 a las 8:59 PDT

Ver esta publicación en Instagram http://www.cronica.com.py/2019/01/20/vivi-figueredo-mirtha-sosa-una-amistad-nacio-madrid/ Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 21 Ene, 2019 a las 1:24 PST

Ver esta publicación en Instagram Pileteada con amigas 🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾👌 Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 20 Ene, 2019 a las 1:28 PST

Ver esta publicación en Instagram 🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾🇵🇾#paraguayitaviajera❤️ 🔥💕❤️😍🥰😘🍀🙏👌👄 Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 12 Ene, 2019 a las 10:04 PST

Ver esta publicación en Instagram #halamadrid #halamadridhastalafinal #mirthasosa #realmadrid 🔥🔥🔥🔥🔥💫🇵🇾🥰🥰🇵🇾🙈🍀👍 Una publicación compartida de Mirtha Sosa (@mirthasosa) el 12 Ene, 2019 a las 7:40 PST