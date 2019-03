Padre de joven figura italiana aseguró que Juventus le debe dos tractores

El padre del joven delantero de la selección italiana Moise Kean aseguró que Juventus le ofreció dos tractores por su hijo, acuerdo que hasta el momento no han cumplido.

El progenitor de Kean afirmó en declaraciones reproducidas por el sitio Sport que "le prometí a la Juve que lo mantendría en Italia, pero quería dos tractores a cambio. Dijeron que no sería un problema, pero aún no los recibo. Ahora no me dan boletos ni reciben mis llamadas".

Los vehículos fueron prometidos cuando la madre quería llevar a su hijo a otras ligas. "Estoy separado con la madre de Moise y ella, en el pasado, quería mover al muchacho a Inglaterra", apuntó.

Kean fue una de las figuras de la "azurra" en los duelos por clasificatorias para la Eurocopa 2020, anotando en las victorias sobre Finlandia y Liechtenstein.