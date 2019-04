Pamela Anderson criticó a Olympique de Marsella por recaudar fondos para Notre Dame

La actriz y modelo canadiense Pamela Anderson criticó este miércoles que la Fundación del club francés Olympique de Marsella (OM) haya recaudado fondos para la catedral de Notre Dame durante una cena de recolecta de donaciones para jóvenes necesitados de la ciudad francesa.

"Anoche asistimos a la gala anual del OM para recaudar fondos para la juventud necesitada de Marsella, llena de buenas intenciones. Cuando estábamos consiguiendo una cantidad importante por una buena causa... ¡Gran sorpresa de la subasta! Una recaudación de fondos para Notre Dame" escribió en Twitter la actriz canadiense.

Según ella misma contó en la red social, el lote subastado, que incluía una guitarra del cantante Bruce Springsteen, recaudó 100.000 euros, una suma dos veces superior a la que hasta entonces había logrado la causa misma del acto.

Esta situación enfadó a la actriz, pareja del futbolista de dicho club, Adil Rami, que pidió entonces al francés que abandonaran la ceremonia.

"Seguramente los niños de Marsella hubieran necesitado esos 100.000 euros más que la catedral", denunció.

Sin responder directamente a Anderson, el club galo precisó en un comunicado que el monto recaudado en el evento fue de 439.760 euros.

Cuatro días antes de este evento caritativo, la modelo ya había hecho público su desacuerdo con las grandes cantidades de dinero que fueron donadas a la catedral de Notre Dame, procedentes de algunos de los empresarios más acaudalados del país, como Bernard Arnault o Henri-François Pinault.

"1.000 millones de euros para reconstruir Notre Dame. Gracias a los millonarios. Yo pensaba que la Iglesia católica tenía suficiente dinero. Buena noticia para los pobres. ¿Qué pasa con las personas pobres, sin hogar y hambrientas?", criticó la actriz.

Las publicaciones de Pamela Anderson en Twitter:

Last night we attended @OM_Officiel annual Gala to help raise money for youth suffering in Marseille -

full of good intentions.

While raising a meaningful amount of € for a great cause.

Then 😳

‘big surprise auction item’ came

to raise money for

rebuilding Notre Dame??? — Pamela Anderson (@pamfoundation) 24 de abril de 2019

Surely the children suffering in Marseille

could have used the 100,000 €

more than the church

that has already received

over a billion in donations

by billionaires. — Pamela Anderson (@pamfoundation) 24 de abril de 2019