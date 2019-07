Pequeño hincha dibujó a Vidal porque no tenía dinero para completar el álbum

Un pequeño hincha de la selección chilena se transformó en viral en las últimas horas luego de que su madre, identificada en Twitter como @nina_rubtlips, subiera una foto de un dibujo creado por su hijo para completar el álbum de la Copa América.

"A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió"", escribió junto a una foto del dibujo que asimilaba la lámina de Arturo Vidal.

"Hoy me encuentro con esto, quiero llorar", añadió en un tuiteo que suma más de dos mil Me Gusta y más de 800 respuestas.

A mi gordito le regalaron un album de fútbol y me preguntó si podía comprarle las láminas, le expliqué que estando cesante había gastos que no podía hacer y él que es tan adorable ni insistió, hoy me encuentro con esto, quiero llorar! pic.twitter.com/HnHqlwLLjx