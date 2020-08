Recordado protagonista de spot de confort "Noble": Universidad Católica es mi equipo favorito

El recordado protagonista del spot comercial del papel higiénico marca "Noble", Allan Filho, reconoció su predilección por el club chileno Universidad Católica.

En diálogo con La Cuarta, el brasileño contó que gracias a la cercanía con su amigo Gabriel del Carril, quien es director de fotografía y era asistente de cámara cuando el actor lo conoció, generó un cariño por la institución estudiantil.

"Gabriel me presentó hasta los equipos de fútbol", dijo en el matutino. "Universidad Católica es el equipo favorito de Gabriel y también el mío", agregó, para luego reconocer que "me cae bien Colo Colo. Ese equipo es muy conocido en Brasil y era favofito de Carolina Fadic, que me regaló una bufanda con su insignia".

"Los dichos de Fillho y su cariño por la UC se suman a los que en esta semana hizo Carlos Villagrán, más conocido como "Quico", que también es "cruzado".