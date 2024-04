Sami Zayn destronó a Gunther y se proclamó nuevo campeón intercontinental en Wrestlemania XL

La Noche 1 de Wrestlemania 40 En Filadelfia dejó un impactante resultado luego de que Sami Zayn destronase a Gunther y se proclamase en el nuevo campeón intercontinental de WWE.

En el Lincoln Financial Field el combate entre el canadiense y el que salía como monarca defensor de la presea significó el penúltimo de esta primera jornada del magno evento de la empresa de lucha libre estadounidense.

La contienda trajo consigo grandes momentos a nivel luchístico y de narrativa, donde Gunther pasó a controlar en varios momentos a su oponente, quien incluso tenía el apoyo de su familia en las tribunas.

SAMI ZAYN DID IT!!! GUNTHER HAS BEEN DETHRONED!!! WE HAVE A NEW INTERCONTINENTAL CHAMPION AT #WrestleMania !!! pic.twitter.com/ecvyi7y3Xh

Sin embargo, cuando todo parecía perdido, Sami Zayn logró lo impensado y tras aplicarle dos "Helluva Kick" logró el conteo de tres sobre el luchador austriaco, para así ponerle fin a un histórico reinado de 667 días que ostentaba el europeo.

THAT'S HOW WINNING IS DONE!!! ❤️@SamiZayn pulls off the miracle in Philadelphia and it's a celebration at #WrestleMania XL! pic.twitter.com/DrZlw7OnDe