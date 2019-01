Santos "criticó" a Sampaoli y Soteldo por haber logrado una goleada: "Extranjeros inoperantes"

Santos le ganó por 4-0 a Sao Bento en la segunda jornada del Campeonato Paulista. El equipo que dirige Jorge Sampaoli lidera la competencia, pero eso no ha disminuído las críticas al entrenador y a sus refuerzos por parte de la prensa brasileña. Por ello, la cuenta de Twitter del club publicó durante y después de su última goleada irónicos mensajes que se volvieron virales en la red social.

Cuando la victoria ya estaba consolidada, se leyó el primer de ellos: "Santos va sin moral al clásico después de un pésimo rendimiento en sus dos primeros juegos: defensa floja, extranjeros inoperantes y elenco sin entender la filosofía de Sampaoli".

Para hacer un recuento de los goles, dijeron que el primero de Mota a los 15 segundos nació de una "jugada mal trabajada". Luego consignaron que en el 2-0, Derlis González se complicó ante la defensa rival y "anotó por accidente".

Para la participación de Soteldo, escribieron que "no debutó bien", ya que solo marcó un gol durante su primera presentación con el equipo. Copete, en tanto, fue el último en cometer el "error" de extender la ventaja.

Revisa los divertidos mensajes que publicó Santos:

Com uma jogada mal trabalhada e Jean Mota com sorte, Peixe abriu o placar com 15 segundos de partida. #CriseNoSantos pic.twitter.com/0vPB1jH1Rv

Só assim! Soteldo não estreia bem, cava bola com a mão e ilude a arbitragem no gol! #CriseNoSantos pic.twitter.com/jhCOjQN8HD

Torcida protesta na saída do ônibus do Santos e pega Vanderlei e Jean Mota como alvos! #CriseNoSantos pic.twitter.com/EVcDo3mItf

Torcida do Santos desanimada com excesso de estrangeiros no elenco e como protesto à chegada do técnico Sampaoli, NÃO comparecerá no PACA domingo. #CriseNoSantos#SANSÃO

🎟️ Sócio Rei: https://t.co/3Kkb3KDoDY

🎟️ Não sócio: https://t.co/hwPRaECpQk pic.twitter.com/vfO9LWfCPx