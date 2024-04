"The Final Boss": La espectacular entrada de The Rock en WWE Wrestlemania XL

Finalmente Dwayne "The Rock" Johnson volvió a aparecer para un combate oficial de WWE este fin de semana, y lo hizo con una espectacular entrada en la primera noche de Wrestlemania XL.

Con su reciente lema de "The Final Boss", la mítica superestrella de la empresa de lucha libre volvió a hacer presencia en el magno evento para su combate en parejas junto a Roman Reigns ante "La Pesadilla Americana" Cody Rhodes y Seth Rollins.

En medio de efectos de fuego y una presentación que simulaba un videojuego, The Rock hizo vibrar a los presentes en el Lincoln Financial Field en Filadelfia, donde se lleva a cabo Wrestlemania.

- La fantástica entrada de The Rock en Wrestlemania XL:

The FINAL BOSS of #WrestleMania.@TheRock has come back to Philadelphia to team with @WWERomanReigns against @CodyRhodes & @WWERollins in the biggest tag team match in @WrestleMania history! pic.twitter.com/z1sMsm9asR