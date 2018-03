¿Una actuación merecedora de un Oscar? Simulación de Meneses fue noticia en Inglaterra

El medio británico BBC recogió la cuestionada simulación de Jean Meneses en el partido de Universidad de Concepción ante Colo Colo y realizó una pregunta a sus lectores: "¿Alguna vez han visto una inmersión más descarada que esta?".

Mediante un video, detallaron cuadro a cuadro la actuación de Meneses, que se dejó caer de forma exagerada y luego de un segundo, tras sentir un contacto mínimo con el jugador Oscar Opazo.

Esto provocó un penal a los 86', que ejecutado por Fernando Manríquez sirvió finalmente para que el cuadro del campanil consiguiera la victoria por 2-1.

A pesar de las propias declaraciones de Meneses de que todo se trató de una "viveza" -palabras replicadas por la BBC- el Tribunal de Disciplina lo citó de oficio, por lo que ahora arriesga entre una y tres fechas de castigo en el Campeonato Nacional.

One of the best dives you'll ever see. Or is that worst? 😬😬 pic.twitter.com/QRkU7eWvVb