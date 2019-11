Valber Huerta: Si el tema país se mantiene, no se debe jugar

El defensor de Universidad Católica Valber Huerta ha sido un público defensor de las manifestaciones y protestas que se han dado en Chile, y a partir de eso expresó que el fútbol no debe volver mientras el movimiento ciudadano se mantenga.

"Si hemos paralizado el fútbol tres semanas es porque lo más importante es lo que está pasando en el país. Hacer algo que le quite importancia a eso no es la forma. Si no hay seguridad y el tema país se mantiene, no se debe jugar y deben continuar las manifestaciones", dijo el zaguero en diálogo con El Mercurio.

"En el camarín se habla harto, y no podemos estar ajenos de lo que está pasando, porque no estamos jugando por el mismo tema. Estamos apoyando la causa", añadió.

Huerta explicó su motivación personal para apoyar el movimiento.

"Estoy completamente de acuerdo con todo lo que está pidiendo al gente. Están en todo su derecho de poder expresar la desigualdad que se siente en el país. Vengo de una familia que comenzó con pocos recursos, una familia de campo. Somos cuatro hermanos, entonces siempre nos costó. Por ejemplo, en un principio se veló por los estudios de mi hermana mayor. O estudiaba una o la otra", comentó.