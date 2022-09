Wanda Nara confirmó que se separó de Mauro Icardi: "Es doloroso vivir este momento"

La telenovela entre Wanda Nara y Mauro Icardi (al parecer) llegó a su fin. A través de sus redes sociales, la empresaria y agente del jugador de Galatasaray confirmó que se separaron, después de nueve años de matrimonio.

La primera pista de Nara, quien está en Argentina, fue en una serie de preguntas y respuestas a sus seguidores en las historias de Instagram. Uno de ellos preguntó "hace cuántos años estás casada con Mauro" y Wanda respondió en pasado: "Estuvimos nueve años".

Debido a las especulaciones que surgieron debido a esa respuesta, a los pocos minutos la modelo e influencer emitió un breve comunicado para ratificar la situación.

"Me resulta muy doloroso vivir este momento. Pero dada mi exposición y las cosas que están trascendiendo y las especulaciones mediáticas, es preferible que lo sepan por mí" escribió Nara en sus historias de Instagram.

"No tengo nada más que aclarar y no voy a dar ningún tipo de detalle sobre esta separación. Por favor, pido puedan entender no solo por mí, también por nuestros hijos", cerró la modelo.

Según consignaron medios trasandinos, la empresaria borró de Instagram las fotos en las que aparecía Icardi, y sólo se pueden ver las imágenes de sus emprendimientos o en donde aparecen sus hijos.

Cabe recordar que este historial de idas y vueltas entre la pareja comenzó el año pasado, luego que se conociera un supuesto romance entre Icardi y la actriz Eugenia "China" Suárez.

Desde ese entonces, en varias ocasiones trascendió que Wanda Nara había solicitado el divorcio al jugador, pero Icardi logró convencerla para continuar la relación.

Icardi, de momento, está en Turquía y no se ha pronunciado sobre las declaraciones de Nara.