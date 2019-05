10 películas y 10 documentales con futbolistas como protagonistas

Este lunes será el preestreno de la película "Mi Amigo Alexis", dirigida por Alejandro Fernández Almendras y con el seleccionado chileno y jugador de Manchester United Alexis Sánchez como protagonista.

Por ese motivo, en Al Aire Libre decidimos recordar 10 películas de ficción y 10 documentales que han contado con futbolistas como figuras o protagonistas, robándose las miradas en la gran pantalla.

Revisa el listado a continuación:

1. Mi amigo Alexis - Alexis Sánchez

2. Victory (Escape a la victoria) - Pelé

3. Una aventura de Zico - Zico

4. Buscando a Eric - Eric Cantona

5. Goal - David Beckham, Raúl, Zinedine Zidane

6. Torrente 3 - Iker Casillas, Guti e Iván Helguera

7. Torrente 4 - Sergio Ramos, Gonzalo Higuaín, Sergio Agüero y Fábregas

8. Asterix y Obelix - Zinedine Zidane

9. Mean Machine - Vinnie Jones

10. xXx: Return of Xander Cage - Neymar

Bonus

- La batalla del Domingo - Alfredo Di Stefano

Documentales

1. Diego Maradona: Rebelde. Héroe. Estafador. Dios - Reciente documental dirigido por Asif Kapadia, director de Senna y Amy.

2. Les Bleus - La historia de la selección francesa entre 1996 y 2016

3. Becoming Zlatan - La historia de Zlatan Ibrahimovic

4. Forever Pure - El impacto del Beitar de Jerusalem al contratar dos jugadores musulmanes de Chechenia

5. Sommeren '92 - Drama basado en la historia de la selección de Dinamarca que ganó la Eurocopa de 1992

6. First Team Juventus - Docu-serie de Netflix que sigue los pasos de los referentes de Juventus en la temporada 2017-2018

7. El campeón imposible - Documental de la Argentina campeona en 1986

8. Life of Ryan - La odisea de Ryan Giggs al suplir a David Moyes en la banca de Manchester United

9. Maradona por Kusturica - Otro documental sobre la vida del "pelusa"; dirigido por el serbio Emir Kustirica.

10. George Best - All By Myself - La historia de la leyenda de Manchester United.