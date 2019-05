Agente de Alexis Sánchez se reunió con clubes italianos y ya hay una oferta formal

El representante del delantero chileno Alexis Sánchez, Fernando Felicevich, se reunió en Italia con dirigentes de Juventus e Inter de Milan, según señaló el periodista de Sky Sports, Gianluca Di Marzio, en su sitio web.

El mismo reportero señaló que el tocopillano pediría un sueldo cercano a los 12 millones de euros por temporada, una alta cifra que complicaría las negociaciones.

Por otro lado, Adam Crafton del Daily Mail aseguró que el elenco lombardo ya realizó una oferta formal por el "Niño Maravilla".

Los "neroazurri" están esperando que Sánchez deje Manchester United y que baje sus pretensiones económicas para avanzar en las conversaciones.

La información entregada por el periodista Adam Crafton:

Inter Milan have made a formal approach to Alexis Sanchez. They and he are exploring ways to secure his preferred option of permanent transfer by start of July. Would need United to waive a fee and he to take a wage cut, both of which are increasingly possible. #mufc #inter