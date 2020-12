Alessandro Del Piero sobre Alexis: En el pasado alcanzó un nivel más importante

El destacado ex delantero italiano Alessandro Del Piero se refirió al nivel del chileno Alexis Sánchez en Inter de Milán y señaló que pese a que no ha encontrado su mejor versión, tiene condiciones para definir un partido importante.

En la previa del duelo de Inter contra Shakhtar Donetsk, decisivo en la lucha por clasificar a octavos de la Champions League, Del Piero dijo en Sky Sports que "en el pasado alcanzó un nivel más importante. No es fácil salir a jugar desde el banco, pero puede marcar la diferencia. Lo cierto es que su potencial es mayor (a lo que está mostrando)".

Además, el ex ariete descartó que Romelu Lukaku esté entre los delanteros más destacados de Europa: "Para estar entre los cinco primeros necesitas hacer un poco más. Neymar, Messi, Lewandowski y Ronaldo son de un alto nivel. Entonces uno puede encajar en ciertos aspectos. Potencialmente, el belga puede hacer más y cada pase largo debe ser suyo, no debe perder uno. El margen de mejora me dice que espere un momento".

Inter necesita ganar este miércoles a Shakhtar y que haya un triunfador entre Real Madrid y Borussia Monchengladbach para avanzar a la próxima fase. Si hay un empate en ese duelo, la escuadra lombarda va a Europa League, mientras que si no vence a los ucranianos, se queda fuera de todo.