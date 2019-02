Alexis hizo una dura autocrítica: Me preocupa que la gente no haya visto lo mejor de mí

Alexis Sánchez llegó hace un año al Manchester United buscando los títulos que se le negaban con el Arsenal, pero nada le ha salido como esperaba. En Old Trafford no ha podido desplegar el fútbol eléctrico que enamoró a Inglaterra. Cuando parece que va a despegar, vuelva a quedar en el suelo. Él está inquieto. Sabe que su tiempo se agota.

"Me preocupa que la gente no haya visto lo mejor de mí, porque creo en mis habilidades como jugador. Creo en lo que soy. A veces estoy tranquilo porque creo en mi habilidad. Creo que un futbolista que ya no cree en su habilidad, no debe seguir jugando", dijo en entrevista con la BBC.

El martes dejó una grisácea imagen frente a Paris Saint Germain. Ante un rival top, no encaró, no remató y no mostró rebeldía. Las críticas cayeron como dardos envenenados sobre él. Pese al negro paisaje que lo rodea, mantiene la fe. "Creo que vendrá el repunte. Creo que la gente espera más de mí en este momento, pero llegará", aseguró.

El ex Barcelona y Udinese arrancó como titular con José Mourinho. El portugués poco a poco lo fue relegando por sus pobres actuaciones. Con la llegada de Ole Gunnar Solskjaer parecía que corría impulsado por nuevos bríos, pero ha alternado más malas que buenas. Anthony Martial y Jesse Lingard le ganaron la carrera por la titularidad. Tras ser estrella con los "cañoneros" de Londres, no imaginaba ser desterrado a la suplencia.

"A veces estás dentro, después fuera, y estoy acostumbrado a jugar. No es una excusa, porque si entro 10 o 20 minutos tengo que responder porque para eso estoy aquí, para marcar la diferencia", comentó el formado en Cobreloa.

"(Con Mourinho) tenía la sensación de que estaba en el equipo y luego salía. A veces no jugaba, luego jugaba, luego no jugaba y como jugador pierdes la confianza, cada jugador pierde su confianza", agregó.

Mourinho criticó a Sánchez públicamente en más de una ocasión. Una publicación del chileno en su cuenta de Instagram luego del despido del que fuera entrenador del Real Madrid generó polémica. Daba a entender que estaba feliz con su partida. En la entrevista, sin embargo, dejó en claro el respeto que tiene por su ex técnico.

"Digo las cosas como son y, en mi opinión, Mourinho es uno de los mejores entrenadores del mundo por la forma en que él entrena, en cómo estudia los videos, en la forma en que hace las cosas", afirmó.