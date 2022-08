Alexis mantuvo sus dichos: Los que hablan al pedo me dan risa

El futbolista chileno Alexis Sánchez sostuvo sus críticas a una parte del periodismo local y dejó nuevas palabras en la cuenta oficial de un conocido medio nacional.

El jugador de Olympique de Marsella había escrito como respuesta a una publicación de TNT Sports Chile que lo destacaba en su arribo al cuadro galo que "tengo que seguir dejando a mi país lo más alto posible. Los amo. En especial a los niños y todos los chilenos. Vamos, carajo".

Cuando el perfil de la estación en Instagram replicó estas palabras, señalándole que "nosotros también te amamos, Alexis", el ex Inter de Milán replicó "eso no tengo dudas, pero los que hablan al pedo me dan una risa".

"No todos, ojo", aclaró el flamante refuerzo de los olímpicos, que luego compartió la publicación de TNT y agregó en sus historias "el envidioso inventa el rumor".

Alexis afirmó en su presentación con Marsella que se siente más querido fuera de nuestro país y luego rectificó señalando que se refería a los medios de comunicación "por algunos periodistas que hablan, inventan y critican sin saber de Chile (ojo, no todos)".