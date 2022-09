Alexis: Me critica gente que no ha jugado fútbol y ex futbolistas que no saben lo que pasa adentro

La estrella de la selección chilena Alexis Sánchez salió al paso de las críticas recibidas por fallar un penal en el empate 2-2 frente a Qatar, asegurando que para errar hay que pararse frente al balón.

En diálogo en zona mixta, "Maravilla" expresó: "Asumo mi responsabilidad. Con Arturo pateamos uno él y otro yo. Si hay otro penal lo voy a patear, por algo soy el goleador histórico de la selección".

[VIDEO] El penal desperdiciado por Alexis Sánchez en el amistoso de Chile con Qatar @laRoja #CooperativaContigo https://t.co/flBBWEa5PM pic.twitter.com/4XsU2DZUaV — Al Aire Libre en Cooperativa (desde 🏡) (@alairelibrecl) September 27, 2022

"Me critican porque no hice gol y soy autocrítico, ahí critícame, soy el primero que tiene que hacer el penal. La gente de mi país me da cariño", añadió.

Además, habló de los cuestionamientos en general: "No he visto las críticas, a veces en Chile se habla... gente que no ha jugado fútbol y ex futbolistas que no saben lo que pasa adentro".