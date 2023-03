Alexis respondió a críticas y dejó claro su compromiso en Marsella: No vengo de vacaciones

La estrella del fútbol chileno Alexis Sánchez no lo ha pasado bien en los últimos días, ya que fue villano al perder un penal en la eliminación de Olympique de Marsella de la Copa de Francia, a manos de Annecy de la segunda división.

Es por esto que, el nacional dio la cara y asistió este viernes a conferencia de prensa tras el entrenamiento de su club, expresando: "Estoy más triste que un fan. No se me quitará el domingo, ni en el segundo o tercer partido".

Además, dejó claro su compromiso en Marsella: "Yo estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme".

"Me gusta competir, quiero ganar, quiero salir campeón. Pero no depende de un jugador. Dependerá de cómo seguimos, de pelear un título o ir a la Champions", añadió el formado en Cobreloa.

Finalmente, volvió a hablar de la caída a mitad de semana: "Es una derrota que duele, la peor de mi carrera. Pedimos disculpas a la afición que siempre es genial. La única forma de levantarme es ganar este fin de semana dando el máximo".