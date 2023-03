Alexis Sánchez disfrutó al ritmo de Queen la previa del duelo ante Paraguay

El delantero chileno, Alexis Sánchez, utilizó sus redes sociales para compartir algunas imágenes de la última sesión de entrenamientos de La Roja antes de enfrentar al combinado de Paraguay durante este lunes, a las 21:30 horas (00:30 GMT), en el Estadio Monumental.

Al ritmo de Queen, el tocopillano publicó en su Instagram una historia donde expresó su cariño por la selección chilena con la canción "Love Of My Life" (Amor de mi vida) y otra donde apareció junto a Arturo Vidal con "We Are The Champions" (Somos los campeones).

La Roja disputará su primer partido en este 2023, luego de dejar atrás un año en el que, además de quedar fuera del Mundial de Qatar, sumó 8 derrotas, 2 empates y un triunfo en 11 encuentros.