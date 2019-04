Alexis Sánchez es el futbolista chileno con más seguidores en redes sociales

Si bien es cierto que Alexis Sánchez no pasa por su mejor momento junto a Manchester United en Inglaterra, el tocopillano puede jactarse de ser el chileno con más seguidores en redes sociales según informó una plataforma multimedia dedicada al fútbol.

Tal como muestra el ranking elaborado por Result Sports, el atacante de los "Diablos Rojos" se ubica en el puesto 50 de la lista con 17 millones de fanáticos, superando a Arturo Vidal y a Claudio Bravo, quienes se posicionan en los puestos 55 y 116, con 15 y siete millones de seguidores respectivamente.

La clasificación virtual está encabezada por el astro portugués Cristiano Ronaldo, quien posee 363 millones, seguido de Neymar con 217 y Lionel Messi con 205.

Dentro del top 10 de la tabla destacan también Zlatan Ibrahimovic con 68 millones de seguidores y James Rodríguez, con 91.

- Sánchez se posiciona en el lugar 50 del ranking

#GDFB19 #PlayerEdition gets close to the Top50 and @JordiAlba in 51st gathered already more than 17 million fans around the world... 🙌@ArdaTuran only player in Top60 with slightly decreasing community, since last release in October 2018. We keep going! 💪 pic.twitter.com/IvPbNxjdJ8



Find players ranked #111to#120! Its such a close race - between @viniciusjr & @VincentKompany there are 'only' 145,351 fans in between pic.twitter.com/TZtqMpReQ9 — RESULT Sports (@resultsports) 30 de abril de 2019

- Cristiano Ronaldo encabeza la lista