Alexis Sánchez fue elogiado por Marcello Lippi: Nunca lo vi a estos niveles, irresistible y excepcional

El delantero nacional Alexis Sánchez fue elogiado en la previa de la disputa de la Supercopa entre Inter de Milán y Juventus por el técnico Marcello Lippi, campeón del Mundo con Italia en Alemania 2006.

"Yo nunca he visto a Alexis Sánchez en estos niveles, así irresistible, excepcional", apuntó a l La Gazzetta dello Sport.

Asimismo, aseguró que el buen nivel del chileno se debe, en buena parte, a lo que plantea Simone Inzaghi. "Me parece que este Inter exalta las características individuales. No hay uno que no encaje, aprovechando al máximo sus condiciones", expresó.

"No es fácil mejorar a Inter de Milán, pero el proceso ya está en marcha y consiste en afirmarse como estándares muy altos en toda la temporada para ganar el segundo "Scudetto" seguido. Eso es más difícil que el primero", sentenció.