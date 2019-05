Alexis Sánchez: Ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes

El delantero nacional Alexis Sánchez escribió este domingo un sentido mensaje en sus redes sociales en el que hace un análisis de su mala temporada en Manchester United, ofreciéndole disculpas a los hinchas de los "diablos rojos".

"Fue una temporada muy complicada, pero ellos los fans, son los únicos que se merecen unas disculpas, te apoyan siempre a pesar de todo por este club", expresó.

"En lo personal, no jugué todo lo que esperaba, me lesioné de cosas que nunca me habían pasado. Hay cosas internas que la gente y periodistas hablan sin saber", agregó.

Respecto a esto, Sánchez fue tajante y le mandó un mensaje a los hinchas: "Siempre fui profesional en todo sentido, ofrezco disculpas a los fans por no estar peleando cosas importantes, siendo que somos el Manchester United".

"Jugadores y staff saquemos conclusión, si hicimos lo correcto y entregamos lo mejor de cada uno por esta camiseta... Estoy seguro que el Manchester United, volverá a ser el club, que algún día fue, con el señor Alex Ferguson", cerró.

Alexis Sánchez, que se recupera de una lesión, asistió este domingo a la derrota de Manchester United por 0-2 ante Cardiff junto a un amigo y su abogado.