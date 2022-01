Alexis Sánchez: "Si me dejan jugar, soy un monstruo"

La estrella de la selección chilena Alexis Sánchez fue la figura este miércoles en Inter de Milán, tras anotar in extremis el gol del título de la Supercopa de Italia ante Juventus (2-1 en el 120+1'), en el Estadio "Giuseppe Meazza".

"Yo nunca estuve mal, solo que no me dejaban jugar. Soy un león en jaula, si me dejan jugar soy un monstruo", afirmó Alexis al acabar el partido de San Siro, decidido a reivindicarse tras tener poco protagonismo en la última temporada, con Antonio Conte en el banco, antes de la llegada de Simone Inzaghi.

"A mí me dicen 'te meto en los últimos 15 minutos porque haces la diferencia en esos momentos'. Y yo digo 'me haces sufrir'. Yo siempre he sido un león", agregó.

Sánchez ha estado en la noticia últimamente en Inter, ya que medios italianos aseguraron que el club estaba dispuesto a dejarlo partir gratis a Everton de Inglaterra.