Alexis Sánchez: Venir acá es un reto, donde llego quiero ganar

El delantero chileno Alexis Sánchez fue presentado este miércoles en Olympique de Marsella con una conferencia de prensa en la cual contó sus motivaciones para llegar al equipo francés y cuáles son los desafíos que se plantea.

"Venir acá es un desafío personal, jugué en Italia, España e Inglaterra y venir a Francia es un paso importante", contó.

"En Inter estaba Lucien Agoumé, quien me decía que Marsella es el número uno de Fancia y todos los niños quieren jugar en Marsella. Me llamó la atención que era el único equipo francés que ha ganado la Champions. Empecé a analizar y dije que por qué no... venir acá es un reto. Donde llego, yo quiero ganar y con el equipo vamos a hacer todo lo posible", agregó.

Sobre la opción de disputar la Liga de Campeones expresó que "jugar Champions es lindo para todo futbolista y competir es lo mío, toda mi carrera competí, en toda mi carrera gané títulos, esto es un reto para mí en lo personal, sacar algún trofeo y ganar algo".

"Fui a Inter de Milán, que hace 11 años no ganaba un título y acá también, la última vez que ganó un título fue el 2010. Es un grupo bueno, un equipo bueno, el entrenador y la dirigencia, la idea mía es ganar algo acá", insistió.

"Me encanta la competencia, yo tendré que mejorar y todo el equipo tendrá que mejorar porque queremos ganar... yo quiero ganar un título acá y hacer todo lo posible, pero la idea es remar todos para el mismo lugar y hacer lo mejor para el equipo", agregó Alexis.

Sobre sus primeros pasos en Francia contó que es importante "buscar casa, tratar de estar cómodo y estar feliz, con mi familia en un hogar. Ya que está eso, enfocarte en lo deportivo, alimentación y todo eso, porque para pensar en ganar algo tienes que estar feliz en un lugar, en tu casa y con tus perros".

"Me gusta la presión, que las cosas sean difíciles para yo hacerlas fácil . Una meta en mii carrera siempre ha sido ganar cosas, mejorar día a día en los entrenamientos. La presión ha sido parte de mi carrera", postuló.