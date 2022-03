Alexis se quedó con el premio al mejor gol de febrero en Inter de Milán

El extraordinario gol que anotó Alexis Sánchez en el triunfo de Inter de Milán sobre AS Roma del pasado 8 de febrero fue elegido por el cuadro lombardo y sus seguidores como el mejor del mes.

Así lo dio a conocer el cuadro italiano a través de un anuncio en sus perfiles oficiales en redes sociales, donde recordaron aquella conquista.

Alexis fue figura en la victoria 2-0 ante el equipo de José Mourinho y anotó el segundo tanto a los 68 minutos, tras un magnífico remate desde fuera del área, el cual ayudó al avance de los "nerazzurros" a semifinales de la Copa Italia.

Revívelo aquí:

⚽ | @DigitalBitsOrg GOAL OF THE MONTH



Per il mese di febbraio vince... 🥇@Alexis_Sanchez vs Roma pic.twitter.com/uEO9YenkiC