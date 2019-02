Alexis sobre incidente con un juez ante PSG: No fue una excusa para estar lejos de mi mejor nivel

El atacante nacional Alexis Sánchez contó detalles del incidente que vivió con un juez asistente antes de ingresar al partido que Manchester United perdió 2-0 con Paris Saint-Germain por la Liga de Campeones, y sostuvo que ello no fue una excusa para estar bajo su mejor nivel en Old Trafford.

En diálogo con el sitio oficial del club, el nacional contó que antes de salir al pleito estaba calentando a un costado del campo de juego: "Como regla, no hay árbitros en esa zona, pero en la Champions cambian de lados".

"En un momento estaba estirando mi pierna y mirando el partido. Tuvimos una escapada rápida, el guardalínea venía desde allá y de pronto miré hacia arriba y 'báng'". relató.

El ariete nacional señaló que estaba muy cerca de ingresar con la lesión de Jesse Lingard y que, pese a que "el dolor me estaba matando, me dije a mí mismo que no podía lesionarme".

"Fui al vestuario y me solté rápidamente con un calentamiento, trabajé en mi pierna, pero eso no fue una excusa para no salir al partido. Ahora es solo una anécdota sobre algo que nunca me había pasado antes en mi vida. Algo que fue muy gracioso", siguió.

Luego, más serio, Alexis sostuvo que "ya está bien, estuvo bien para mi juego y no es una excusa para no estar en mi mejor nivel. Fue un golpe duro, pero estuvo bien para ingresar".