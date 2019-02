Alexis sobre opción de llegar a la U: ¿Cómo me vería jugando con Eugenio Mena y Marcelo Díaz?

El delantero chileno de Manchester United, Alexis Sánchez, se refirió a la posibilidad de jugar alguna vez en Universidad de Chile durante el rodaje de su película "Mi amigo Alexis".

Según publicó La Tercera este sábado, el tocopillano le habría comentado sobre la opción de fichar en los azules al jefe de iluminación del film, hincha de los universitarios, en un momento de confianza: "¿Cómo me vería jugando con el "Chueco" Mena y Marcelo Díaz?", le preguntó.

Por otro lado el reconocido actor Daniel Muñoz, quien también participa en la película, destacó la humildad del goleador de la Roja al momento de trabajar en el set de grabación.

"Es un jugador innato, llegaba a jugar a las escenas. Me tocó verlo interactuar con niños. Es un líder, pero uno más del grupo. Estaba preocupado de lo que tenía que decir y cómo decirlo. Después de hacerlo me preguntaba: ¿cómo lo hice? Usted es el que sabe'. Guardo un recuerdo agradable, porque no llegó con una actitud soberbia", señaló.

La película basada en la vida del Alexis actualmente está en proceso de montaje y su estreno está programado para el 30 de mayo.