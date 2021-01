Alexis y el penal perdido en Inter: Para ganar hay que arriesgarse y no tener miedo a equivocarse

Alexis Sánchez recibió una gran cantidad de críticas tras fallar un penal en la última derrota de Inter de Milán contra Sampdoria por 2-1 y es por esto que el tocopillano se expresó en redes sociales con una profunda reflexión sobre su error.

"Maravilla" publicó en su Instagram el mensaje: "En mi vida me he equivocado muchas veces como futbolista. Gané y perdí finales. Mis compañeros confiaron en mí... Para ganar hay que arriesgarse y no tener miedo a equivocarse. Y eso así como gané todo en mi carrera".

Además, añadió mostrando motivación: "A levantar la cabeza, que este 2021 recién comienza. Dame la pelota y te haré ganar".

Sánchez y sus compañeros, entre ellos Arturo Vidal, tendrán una nueva oportunidad este domingo cuando enfrenten a AS Roma en el Estadio Olímpico, por la fecha 17 de la Serie A.