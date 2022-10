Alexis y su gran actuación en Champions: Estoy contento, pero quería hacer otro gol

La estrella nacional Alexis Sánchez valoró su gran actuación en la victoria de Olympique de Marsella por 0-2 contra Sporting de Lisboa en Portugal, por la Champions League, aunque igualmente aseguró que buscaba más.

En diálogo con ESPN Chile, Alexis sostuvo que está "contento, pero quería marcar otro gol, pero contento por la victoria, por el equipo que no se relajó y tuvo una buena presentación hoy".

Acerca de su posición de centrodelantero, expresó: "Es complicado porque dependo mucho de los que juegan atrás mío. Además, a un "9" le queda una oportunidad y tiene que meterla, pero en un momento me fui para atrás y metí dos pases gol, que es lo que siempre he hecho. Tengo que adaptarme a lo que dice el entrenador, tuve la oportunidad de hacer un gol, y la que me quede tengo que meterla".

"CONTENTO CON LA VICTORIA, PERO QUERÍA HACER OTRO GOL"#ESPNF90Chile Alexis y sus sensaciones tras el triunfo del #OlympiqueMarsella por 2-0 sobre #SportingCP como visitante: "Estamos con ganas de lograr cosas importantes"



▶️ No te pierdas la 🏆 #ChampionsLeague en #StarPlusLA. pic.twitter.com/cCstM3NPvW — ESPN Fútbol Chile (@ESPNFutbolChile) October 12, 2022

"El entrenador me pide que fije a los dos defensas, que es algo a lo que no estoy acostumbrado, ir al espacio y agregarle lo que yo sé, que es entender el fútbol", añadió sobre el tema.

También tuvo palabras para las aspiraciones de su equipo: "Estamos con ganas, hay que estar más concentrado y con la ambición de ganar cosas importantes. Hay que seguir, es un grupo joven y hay que estar todos unidos, eso es lo importante", diciendo en la misma línea que "en la Champions hay que estar concentrados los 90 minutos".

Finalmente, habló sobre su desempeño desde que llegó a Francia, señaló que "hay que seguir, estoy recién empezando. Siempre he dicho que la carrera del futbolista es corta y trato todos los días de mejorar. Ahora hice un gol, quería hacer más y ya mañana vuelvo a entrenar porque el fútbol es solo una oportunidad en la vida y hay que aprovecharla".

El próximo desafío de Alexis y sus compañeros será este domingo en el clásico contra París Saint-Germain de Lionel Messi, Kylian Mbappé y Neymar, por la liga francesa.