Antonio Cassano realizó una férrea defensa a Alexis Sánchez tras las críticas por fallar un penal

El destacado ex futbolista italiano Antonio Cassano realizó una férrea defensa a Alexis Sánchez, luego de que recibiera importantes críticas por fallar un penal en la derrota por 2-1 de Inter de Milán contra Sampdoria.

Cassano dijo en BoboTV: "Uno de los mejores en la cancha fue Alexis Sánchez. Los periódicos le dieron 4, 4 y medio. Tengo que ir a juzgar el desempeño de un jugador que fue el mejor en el campo. Creó, se sacrificó, corrió, inventó, pateó 5-6 veces al arco. Falló un penalti, ¿y lo juzgan solo por eso?".

"Entonces quitemos las libretas de calificaciones. Analicemos, ¿qué miran estos periodistas? Uno puntúa: 7.5. Se pierde un penal: 4. ¿Pero qué es? ¡Es una locura!", añadió con molestia el ex Milan y Real Madrid.

El propio Sánchez realizó una reflexión en sus redes sociales producto de esta situación, en la que expresó que "me he equivocado muchas veces en mi carrera, pero para ganar hay que arriesgarse y no tener miedo".

El próximo partido de Inter será este domingo ante AS Roma, donde se espera que "Maravilla" sea suplente, a diferencia de su compatriota Arturo Vidal, quien volverá a la titularidad.