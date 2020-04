AS Roma aparece en el horizonte de Alexis Sánchez

Cada vez más lejos de Inter de Milán, donde termina contrato en junio, y a espera de lo que decida Machester United sobre su futuro, otro equipo italiano está interesado en el delantero nacional Alexis Sánchez, se trata de AS Roma.

El periodista especializado en mercado Gianluca di Marzio dijo en conversación con Sky Sports que "Roma quería firmar a Alexis Sánchez el último verano (europeo), por lo que pueden volver por él".

"Inter no quiere retener a Alexis, así que no comprarán su pase. Al final del préstamo, Alexis volverá a Manchester United y no sé si Ole Gunnar Solskjaer lo quiere en el equipo o le permitirá conversar con otros clubes", añadió.

Atlético Madrid y West Ham United son otros de los elencos que han mostrado interés en Sánchez, cuyo nombre también apareció en la órbita de FC Barcelona como alternativa en caso de que fracase el intento culé de contratar a Lautaro Martínez.