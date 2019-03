Aseguran que Alexis es la principal traba para que De Gea renueve en el United

El diario español Sport aseguró este jueves que el delantero chileno Alexis Sánchez es la gran traba para que el portero español David De Gea se mantenga en Manchester United.

El seleccionado hispano finaliza contrato a fin de temporada y en Old Trafford pretenden renovarle su contrato, no obstante, la negociación no ha sido fácil.

"El principal obstáculo para la renovación tiene nombre y apellido: Alexis Sánchez. El delantero chileno es el mejor pagado de la plantilla del Manchester United, cargo que quiere ostentar el internacional español. Alexis gana 500.000 dólares a la semana y el United 'solo' le puede ofrecer 350.000 a De Gea para no infringir el tope salarial", dice el matutino.

"La salida más lógica es buscar un equipo para Alexis Sánchez pero en el United siguen creyendo en su recuperación y apostarían por darle un voto de confianza. Si el chileno decide seguir, el United tendrá un grave problema con De Gea", se añade.