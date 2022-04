Beausejour cree que Alexis Sánchez "está peleando por ser el mejor jugador de la historia" en Chile

Alexis Sánchez aprovechó el viernes sus minutos en el triunfo de Inter de Milán ante Spezia con un gol que selló el 3-1; y en el anpalisi de la victoria lombarda y la actuación del chileno fue su ex compañero de selección Jean Beausejour quien lanzó una frase para el debate.

El ahora comentarista de ESPN señaló que Alexis "está peleando palo a palmo por ser el mejor jugador de la historia (del fútbol chileno)".

"Hay algo que tiene Alexis que es difícil de encontrar: tiene diez años de continuidad en la elite del fútbol mundial", añadió.

Aquí su intervención en la TV: