Campeones mundiales con Francia alabaron a Alexis Sánchez

Alexis Sánchez nuevamente brilló con la camiseta de Olympique de Marsella luego anotar los dos goles en el triunfo como visita ante Clermont por la Ligue 1, cerrando una gran semana, y ante ello variados fueron los elogios que se ganó en la prensa.

Uno de ellos corrió por parte del exdelantero de la selección francesa Thierry Henry, campeón mundial en 1998: "En Arsenal, me hizo soñar. Se fue, pero siempre me gustó su juego, la forma en que presiona. Todos sabemos que es de calidad, pero en el Inter me dije a mí mismo: 'Ha empezado a declinar'. Pero honestamente, ahora en Marsella...", comentó en Amazon Prime.

"Fui a verlo el día después de un partido. El hombre estaba en una cinta de correr para hacer sprints. Es un modelo a seguir, también en el campo y fuera de él. Cuando ves a un jugador así, que lo ha ganado todo, se comporta así, te sientes obligado a seguir su ejemplo", añadió.

También se sumó a las loas Bixente Lizarazu, lateral izquierdo campeón del Mundo con Francia en 1998.

"Se adapta perfectamente al juego de Igor Tudor, es el más importante. Ha sido ultra eficaz y decisivo desde el comienzo de temporada. Trabaja para el equipo, es un líder en la lucha", expresó. Quien fuera figura de Bayern Munich.

Ahora Sánchez y el Olympique de Marsella se enfocarán en el duelo del domingo 19 de febrero ante Toulouse, del también chileno Gabriel Suazo, por la Ligue 1.