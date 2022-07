Dirigente de Flamengo dejó abierta la opción para el fichaje de Alexis

Marcos Braz, vicepresidente de Flamengo, habló en conferencia de prensa luego de la presentación de Everton "Cebolinha", donde se refirió al traspaso de Arturo Vidal y una posible incorporación de Alexis Sánchez.

"Todavía no ha empezado la ventana (de fichajes), pero creo que nos sorprenderá gratamente que el día 19 o 20, en el partido contra Juventude, ya tengamos a todos los jugadores entrenando y a disposición del entrenador", dijo.

Respecto a un interés por el "Niño Maravilla", el dirigente optó por el misterio. "No diré que hay posibilidad (de contratar a Alexis). Mañana puede haber alguna oportunidad de mercado, alguna situación que... No voy a decir (ahora) que la hay, o que no la hay", indicó.

Además, Braz explicó por qué aún no se oficializa el arribo de Vidal al club. "Todavía tiene situaciones por resolver en Italia, pero no tendremos ningún tipo de problema con ello. Todo va muy bien. Quiere jugar aquí y Flamengo quiere ficharlo", relató.

El "King" está a un paso de ser nuevo jugador del equipo rojinegro, mientras el futuro de Sánchez se mantiene en incógnita. Según la prensa italiana, el formado en Cobreloa desea seguir en el fútbol europeo, mientras Inter, su club, tasó su pase en 3,5 millones de euros.