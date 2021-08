DT de Inter confirmó que fichará una competencia para Alexis: Llegará otro jugador en ataque

El director técnico de Inter de Milán, Simone Inzaghi, confirmó que fichará a un delantero más para la presente temporada, por lo que habrá más competencia para el chileno Alexis Sánchez.

En conferencia de prensa, el DT sostuvo que "sé que no vamos a poder contar con Lautaro Martínez ni Alexis Sánchez mañana (sábado ante Genoa), pero en los próximos días traeremos a otro jugador que completará la línea ofensiva. Tenemos a Martín Satriano y a Andrea Pinamonti como opciones".

En la misma línea lamentó la partida de Romelu Lukaku: "Creo que nos lo imaginábamos, pero no entraba en nuestros planes. Claro que Beppe Marotta y Piero Ausilio intentaron convencerle para que se quedara. Durante la semana que estaba en el entrenamiento, vi con mis ojos que era una persona con decisión, popular... Y entendí el porqué. Cuando tomó la decisión, vino a hablar conmigo, y me dijo con toda sinceridad que llegar al Chelsea es su sueño".

También valoró la llegada de Edin Dzeko: "Me he enfrentado a él muchas veces en las últimas temporadas, y ahora me complace tenerle aquí para trabajar con él. He pedido que viniera porque es un jugador completo: gestiona todo el área del campo, como si fuera suyo".

Finalmente se mostró confiado en que su equipo hará una buena temporada: "Es normal que desde fuera, la gente piense que otros equipos son los favoritos. Nosotros, por nuestra parte, estamos centrados en nosotros mismos: en nuestra ambición, en mantener el espíritu de equipo. Eso es lo que se ha visto en los amistosos y en el entrenamiento, y eso es lo que me hace sentirme feliz y seguro de los chicos".

Inter, que se espera no cuente con Arturo Vidal por su puesta a punto física, debutará en la Serie A este sábado contra Genoa, a las 12:30 horas (16:30 GMT) en el Estadio "Giuseppe Meazza".