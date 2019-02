En Inglaterra destacaron el gran gesto de Ander Herrera con Alexis Sánchez

El volante de Manchester United Ander Herrera tuvo un gran gesto con el delantero chileno Alexis Sánchez una vez terminado el partido en que los rojos superaron 2-0 a Chelsea y avanzaron en la FA Cup.

El ex Athletic Bilbao, quien anotó uno de los goles en Stamford Bridge, se acercó al atacante, que ingresó en el segundo tiempo, y lo saludó dándole palabras de aliento en medio del atribulado momento que éste atraviesa a causa de las críticas por su imposibilidad de alcanzar el nivel que mostró en Arsenal.

En rueda de prensa, Herrera quiso hablar sobre Alexis, a quien destacó como un "jugador de clase mundial que entró y fue muy listo", según lo que publicó el medio Sport Bible.

Revisa la "arenga" de Ander Herrera a Alexis:

Love how Ander Herrera went over to Alexis at full time. He mentioned post match how impressed he was with how hard Alexis Sanchez worked when he came on. Alexis is having a hard time and Ander Herrera being a leader and motivating him is brilliant. Has to be our next captain! pic.twitter.com/jzjeclp6DR