En Italia afirmaron que encuentro Felicevich-Inter acabó sin acuerdo para la salida de Alexis

Pese a que todo iba bien encaminado para que Alexis Sánchez dejase Inter de Milán, este miércoles desde Italia los primeros informes de la prensa aseguran que Fernando Felicevich, agente del seleccionado chileno, no llegó a acuerdo con el elenco lombardo.

"El encuentro entre el agente de Sánchez y la directiva neroazzurra no llegó a un acuerdo", escribió el periodista Daniele Vitiello, de fcinter1908.it

Según la misma fuente, se espera que el representante y la dirigencia del cuadro italiano se reúnan nuevamente en las próximas horas.

Momentos antes de la cita, el presidente de Olympique de Marsella, Pablo Longoria, ya había puesto paños fríos a la llegada del chileno al aclarar que el tocopillano aún tiene contrato con Inter.

