Enzo Francescoli e interés de River en Alexis: No es cierto, nadie me habló del tema

Luego de las especulaciones de prensa que hablaban de un posible regreso del delantero chileno Alexis Sánchez a River Plate, el director deportivo del elenco millonario, el uruguayo Enzo Francescoli, aseguró que no ha habido contactos en esa dirección.

"No hay mucho que decir, nadie me ha hablado del tema. Lo que se ha dicho no es cierto, no sé quién lo dijo", reconoció el charrúa a FC InterNews.

"Esta es la primera vez que escucho esto. Sinceramente no sé de dónde salió todo esto. Nadie me habló, yo no soy responsable si alguien habla, pero esto no es agradable ni para un lado ni para el otro", añadió.

Recordar que Alexis Sánchez jugó en el cuadro millonario entre 2007 y 2008, año en que ganó el título del Torneo Clausura.