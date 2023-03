"Es un mercenario": Alexis recibió ácida crítica tras poner en duda su continuidad en Marsella

Alexis Sánchez tuvo declaraciones en las últimas horas que pusieron en duda su continuidad en Olympique de Marsella para el corto plazo, palabras que resonaron en los medios franceses y por las que fue duramente criticado.

"Estoy aquí por una temporada. Me puedo ir, como me puedo quedar. Pero no vengo de vacaciones a Marsella. No vengo a tomar sol. Yo tengo muchas ganas de quedarme", mencionó el tocopillano este viernes en rueda de prensa sobre su futuro en el club.

Aquella postura de "AS7" no cayó nada de bien en Jonathan MacHardy, panelista de RMC Fighter Club, quien lanzó una ácida reflexión acerca del atacante nacional.

"¿Confirma su declaración los rumores de que estaba cansado de jugar al frente y no estaba seguro de querer quedarse? Alexis es la definición misma de un mercenario. No me importa, pero lo tienes que saber", apuntó MacHardy en el programa After Foot.

Del mismo modo, expresó que: "No tengo nada en contra de los mercenarios, pero cuando eres fanático del Olympique de Marsella tienes que saberlo. Vino porque tenía un buen contrato, le venía bien al Inter, pero también le venía bien al Marsella".

Sánchez tiene contrato con Olympique de Marsella hasta el próximo 30 de junio, por lo que puede llegar a quedar libre si no consigue renovar su vínculo con los "Focenses".