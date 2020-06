Ex compañero de Alexis en el United: No tengo explicación para su mal desempeño

El mediocampista español Ander Herrera, ex compañero de Alexis Sánchez en Manchester United, dijo no tener explicación para el mal rendimiento que el delantero chileno mostró en el elenco de Old Trafford.

"A veces, en el fútbol, no hay explicación las cosas que suceden. Recuerdo haberlo visto en Arsenal cuando era nuestro rival por los títulos y los cuatro primeros lugares. Los vi ir perdiendo partidos 2-0 y Alexis anotaría dos para ganar el duelo", reconoció a The Athletic.

"El fútbol a veces no tiene explicación. ¿Cómo puede un jugador, que un mes antes, dos meses antes, era el mejor jugador por lejos en un gran equipo como Arsenal y luego viene al United y no se desempeña? No tengo explicación", añadió Herrera.