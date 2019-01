Gary Lineker no deja en paz a Alexis e ironizó: ¿Quién lo habría pensado? Sánchez puede jugar

El delantero nacional Alexis Sánchez tuvo un buen regreso a las canchas en la victoria por 2-0 de Manchester United frente a Newcastle, lo que conllevó que varios medios ingleses elogiaran su actuación, aunque también provocó la ironía de un histórico que regularmente opina sobre el rendimiento del chileno: Gary Lineker.

Es que a pesar de que Sánchez dio una lujosa asitencia en el compromiso ante las "urracas", el internacional con Inglaterra en México 86' e Italia 90', publicó un tuiteo en el que se burló del chileno con la frase: "¿Quien lo habría pensado alguna vez? Sánchez aún puede jugar".

Who would ever have thought? Sanchez can still play.