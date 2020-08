Giuseppe Marotta confirmó el fichaje de Alexis Sánchez: Lo anunciaremos este jueves

El director deportivo de Inter de Milán, Giuseppe Marotta, confirmó que el club llegó a un acuerdo con Manchester United para incorporar a Alexis Sánchez en un contrato "permanente", el cual será oficializado el jueves.

"Firmaremos a Alexis Sánchez desde Manchester United en un acuerdo permanente", dijo este miércoles a Sky Sports en la antesala al duelo de los lombardos con Getafe, por Europa League.

"El trato lo anunciaremos el jueves, con un comunicado oficial", agregó.

Alexis es suplente en el partido de esta jornada ante los españoles, por cuartos de final de la Europa League.

