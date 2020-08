Hinchas de Inter de Milán criticaron a Antonio Conte por dejar como suplente a Alexis Sánchez

Hinchas de Inter de Milán criticaron al director técnico, Antonio Conte, por dejar en la banca a Alexis Sánchez contra Atalanta y se expresaron en redes sociales en favor de que el chileno se quede al menos para la Europa League y sea titular.

Mediante Twitter, los fanáticos se descargaron e, incluso, algunos pidieron la salida del DT, a quien consideraron "tozudo" por no alinear al tocopillano junto a Romelu Lukaku.

"Perdón si intervengo, pero Lukaku y Sánchez podrían haber giuiado al equipo, Hubieran sido suficiente contra esa Juve que solo luchaba a veces", señaló un fanático.

"¿Cómo se interpretan las declaraciones de Conte sobre Sánchez? Conte vergonzoso, Conte siempre se queja, Conte no puede seguir al frente del equipo", añadió otro aficionado.

Finalmente, un hincha aseguró que "si Conte hubiera puesto todos los partidos a Alexis Sánchez los 90 minutos, Inter sería campeón de la Serie A".

Sánchez entró en los 70 minutos de este partido y tuvo varias posibilidades de anotar un gol, además de uno que concretó, pero fue anulado.

Revisa los comentarios de los hinchas de Inter sobre la suplencia de Alexis:

perdonami se intervengo.

Gli hanno comunque preso Lukaku e Sanchez. Potevano bastare, contro questa Juve che ha stentato a tratti.

Lui, con la Juve vinse con Vucinic e Matri in attacco.



Per me Conte deve rimanere, anche solo per una questione di continuità. Ma est modus in rebus — Rocco D. (@erredivi) August 1, 2020 Vogliamo parlare, che ne so, di Godin triste e offeso da gennaio e che se ne vuole andare un giorno si e l'altro pure? Parliamo di come le dichiarazioni di Conte su Sanchez vengano interpretate come relative alla società? Ma parliamone — Il Biscione Blog (@biscione_blog) August 1, 2020

Temo (io me lo auguro) che Conte sia l'ex allenatore dell'INTER. Ha fatto delle dichiarazioni contro la società incredibi. La società che gli ha acquistato Barella, Sanchez, Ericksen, Lukaku, Moses, Biraghi, Sensi, Akimi, forse Tonali etc etc. Fuori dai coglioni sig Conte. — Roberto.pariboni55 (@pariboni55) August 1, 2020

Conte sta facendo solo benissimo, società di coglioni che cede 4 titolari come icardi perisic nainggolan e miranda per lukaku sanchez eriksen e godin, chiedeva gente come dzeko/giroud o vidal roba che strappi a 18 20M entrambi, non lo accontenti? Ti pigli le giuste bordate. — Underzero (@TheFallenGiant) August 1, 2020

Porcoddio ti chiedo giroud o dzeko e mi prendi sanchez, ti chiedo vidal e mi pigli eriksen. Godin prima scelta? Boh non lo so, però cioè l’Inter ha sfruttato delle occasioni come fece il Milan con bonucci, non sono prime scelte di Conte — Lucio (@HezerSS) August 1, 2020