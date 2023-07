Ibai Llanos se descargó por opción de Alexis en Barcelona: Al aficionado no le gusta

El popular streamer español Ibai Llanos reaccionó a la información surgida en las últimas horas sobre la opción que se abrió para que Alexis Sánchez presuntamente vuelva a FC Barcelona.

"Atención porque se rumorea que Alexis puede volver al Barca, no le gustó esa noticia a FC Barcelona, al aficionado blaugrana", lanzó durante una transmisión de Twitch.

"Decían que está ahí el agente de Alexis en Barcelona y mucha gente se lo tomó en broma, que no es el momento que vuelva a Barcelona, porque tiene la etapa completamente cerrada... los chilenos se volvieron completamente locos, enloquecieron, pero al aficionado del Barca y a los jugadores veteranos no les ilusiona tanto", apuntó.

También comentó que "Alexis fue buenísimo, pero me llamó la atención porque yo hablé con él para ficharlo para Porcinos y él me dijo que no está para esto, sigue jugando al fútbol".

"Lo han publicado, dijeron que el agente de Alexis está en Barcelona, igual vino a Barcelona a comerse unas bravas, no necesariamente tiene que venir a Barcelona a fichar por el Barca, hay más equipos en Barcelona, no tiene por qué venir a fichar por nadie", continuó.

"Me llamó la atención, yo hablé con Alexis para ficharlo para Porcinos hace un par de meses... qué cojones hago jodiéndole un fichaje a Joan Laporta, que Porcinos subió el precio de mercato de Alexis Sánchez", finalizó.